Bessere Bahnverbindung Berlin-Cottbus: Planungen kommen voran Die Lausitz ist Modelllabor für den Strukturwandel. Deshalb soll sie besser erreichbar werden. Das betrifft auch die Strecke Berlin-Cottbus. dpa

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Cottbus -Die Planung für eine bessere Schienenverbindung zwischen Berlin und Cottbus kommt voran. Der Bund, Brandenburg und die Deutsche Bahn hätten sich zum Jahresbeginn auf die Finanzierung zum Ausbau des Bahnhofs Königs Wusterhausen geeinigt, teilten Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bahn-Vorständin Daniela Gerd tom Markotten am Freitag mit. Die Kosten beliefen sich auf rund elf Millionen Euro. Der Neubau des ICE-Instandhaltungswerks in Cottbus läuft nach Bahnangaben in Höchstgeschwindigkeit und liegt im Plan.