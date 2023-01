Bestechung: Angeklagter Staatsanwalt gesteht vor Gericht Eine traumatische Kindheit, übertriebener Ehrgeiz - die Aussage eines wegen Korruption angeklagten Korruptionsermittlers geht tief. Den ermittelnden Kollegen... Sandra Trauner und Isabell Scheuplein , dpa

Der wegen Bestechlichkeit angeklagte ehemalige Frankfurter Oberstaatsanwalt vor dem Prozessauftakt im Gerichtssaal des Landgerichts in Frankfurt. Arne Dedert/dpa/POOL/dpa

Frankfurt/Main -Mit einem weitreichenden Schuldeingeständnis und persönlichsten Schilderungen hat ein in Frankfurt wegen Korruption angeklagter ehemaliger Oberstaatsanwalt die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt. Am zweiten Prozesstag verlas der 55-Jährige mit stockender Stimme eine 19 Seiten lange Erklärung voller Reue. Er übernehme „trotz überaus düsterer Aussichten“ für sein weiteres Leben „strafrechtlich und persönlich die Verantwortung“.