Korruptionsskandal um EU-Parlament: Schlüsselfigur verlässt U-Haft

Eine der Schlüsselfiguren im Korruptionsskandal um das EU-Parlament, Pier Antonio Panzeri, wird aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt. Der 67-Jährige werde in den kommenden Tagen das Gefängnis verlassen, sagte sein Anwalt Laurent Kennes am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein Aufenthaltsort werde künftig mit einer Fußfessel überwacht.

Panzeri war im Dezember festgenommen worden. Im Januar schloss der Italiener eine Vereinbarung mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft. Der frühere EU-Abgeordnete verpflichtete sich dazu, mit den Ermittlern zusammenarbeiten und über finanzielle Absprachen mit Drittstaaten, beteiligte Personen und weitere Aspekte auszusagen. Im Gegenzug soll er eine mildere Strafe erhalten.

Vertreter des EU-Parlaments bestechlich?

In der Affäre geht es um mutmaßliche Versuche des Golfemirats Katar sowie Marokkos, Vertreter des EU-Parlaments zu bestechen und so die Politik der Europäischen Union zu beeinflussen. Beide Länder weisen die Vorwürfe zurück. Insgesamt wurden im Zuge des Skandals rund 1,5 Millionen Euro an Bargeld beschlagnahmt. Zu den Beschuldigten zählen auch die abgesetzte Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili und der EU-Abgeordnete Marc Tarabella, beide sitzen weiterhin in Untersuchungshaft.