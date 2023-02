Bestechungsvorwurf: Razzia gegen zwei Polizisten in Berlin Zwei Polizisten sollen Ladenbesitzer vor Kontrollen gewarnt haben. Nun sind sie ins Visier von Ermittlern geraten. Die Verdächtigen arbeiten in einer Direkti... dpa

ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin -Mit einer großangelegten Razzia sind Fahnder in Berlin gegen zwei Kollegen aus den eigenen Reihen vorgegangen. Zwei Polizisten wird Bestechung und Bestechlichkeit vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Aber auch wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung in mittelbarer Täterschaft, Steuerhinterziehung und Geldwäsche wird ermittelt.