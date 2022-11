Betonmischer-Unfall: Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Nach dem Unfall: Das Betonmisch-Fahrzeug steht an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf, wo eine Radfahrerin bei dem Verkehrsunfall mit diesem lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Berliner Polizei ist eine Festnahme gelungen, nachdem am Montag ein zunächst unbekannter Mann den Fahrer des Unfallfahrzeugs, das eine Radfahrerin überrollte, mit einem Messer angegriffen hatte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Obdachlosen.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Polizei, dass am Mittwoch ein 48-jähriger Mann festgenommen werden konnte, der mit der Tat in Verbindung stehen soll. Der mutmaßliche Täter habe keinen festen Wohnsitz und gehöre der Berliner Obdachlosenszene an. Das Motiv ist derzeit unklar.

Klimaaktivisten blockierten Spezialfahrzeug: Fall sorgte bundesweit für Aufsehen

Am Montagmorgen wurde in Berlin-Wilmersdorf eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die Frau auf ihrem Rad und der 64-jährige Fahrer eines Lkw gegen 8.20 Uhr auf der Fahrbahn der Bundesallee in Richtung Zoologischer Garten unterwegs gewesen sein.

Zwischen der Nachodstraße und der Spichernstraße erfasste der Lkw die Frau, die auf die Fahrbahn stürzte und überrollt wurde. Während sich Rettungskräfte um die lebensgefährlich verletzte Frau kümmerten, soll ein zunächst unbekannt gebliebener, am Unfall unbeteiligter Mann auf den Lkw-Fahrer zugegangen sein und ihn mit der Stichwaffe angegriffen haben. Der Mann wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, berichtete die Berliner Polizei.

Der Unfall hatte auch bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die verletzte Radfahrerin unter dem Lkw zu befreien, nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn stand. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ ausgelöst worden sein. (mit dpa)