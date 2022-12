Betrugsmasche an Weihnachten: Warnung vor dieser Whatsapp-Nachricht

In diesen Tagen sollten Nutzerinnen und Nutzer des Nachrichtendienstes Whatsapp besonders vorsichtig sein. Cyberkriminelle nutzen derzeit offenbar eine neue Masche, um arglose Menschen auszunehmen, wie das Computermagazin Chip auf seiner Internetseite berichtet. Demnach sollten Whatsapp-Nutzer sich vor einer bestimmten Nachricht in Acht nehmen.

Dem Bericht zufolge werden aktuell Mitteilungen verschickt, in denen ein „Amazon-Spezial-Weihnachtsgeschenk“ angepriesen wird. Klickt man als nichts ahnender Kunde jedoch auf den Link in der Nachricht, wird diese automatisch an weitere Nutzerinnen und Nutzer in der Kontaktliste weitergeleitet. Auch eine Chip-Redakteurin habe die Nachricht erhalten, weil eine Freundin den Link geöffnet haben soll.

Daran erkennen Sie den Schwindel

Ein Link mit der URL wp20.ru/PjprBdOi sei ein Indiz dafür, dass es sich nicht um eine echte Nachricht handelt. Auch würden Großkonzerne ihre Kundinnen und Kunden bei derartigen Aktionen nicht per Messenger-App kontaktieren. Die Links sollten daher unter keinen Umständen aufgerufen werden.

Die Betrüger versuchen dem Bericht zufolge mit der Masche an persönliche Daten zu kommen. Bei derartigen Phishing-Versuchen nutzen Kriminelle oftmals gefälschte E-Mails, Websites oder Chatnachrichten, die den Anschein erwecken, dass sie von großen Unternehmen stammen.

In der Nachricht werden Nutzerinnen und Nutzer schließlich unter einem Vorwand aufgefordert, einen Link anzuklicken, und so auf eine Website gelockt. Dort sollen sie dann ihre persönlichen Daten eingeben.