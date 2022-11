Betrugsmasche mit Guthabenkarten in der Prignitz Die Polizei geht im Kreis Prignitz Betrugsmaschen mit Guthabenkarten nach. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin wurde am Samstag in Karstädt am Telefon aufgeforder... dpa

Karstädt/Lanz -Die Polizei geht im Kreis Prignitz Betrugsmaschen mit Guthabenkarten nach. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin wurde am Samstag in Karstädt am Telefon aufgefordert, bestimmte Gutschein-Karten zu entwerten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. So könne ein fehlerhafter Code für das Karten-Aktivierungsgerät gefunden werden, das ein Update benötige, behauptete der Anrufer. Er konnte dann mit den übermittelten Codes 800 Euro abzocken.