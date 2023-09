Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen sogenannten Schockanrufer wegen gemeinschaftlichen versuchten Betruges angeklagt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll der Mann Anfang August von einer 82-Jährigen 25.000 Euro erbeutet und weitere 30.000 Euro gefordert haben. Bei der vereinbarten Übergabe am Alexanderplatz nahm die Polizei den mutmaßlichen Schockanrufbetrüger fest. Seither sitzt der 23-Jährige in Untersuchungshaft.

Am Vormittag des Übergabetages soll die Seniorin zunächst den Anruf einer angeblichen Polizistin erhalten haben: So habe ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um Haft zu vermeiden, müsse eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro entrichtet werden. Die 82-Jährige zögerte nicht, besorgte sich 25.000 Euro und übergab das Geld einem unbekannten Mittäter unweit der Spandauer Arcaden.

Gegen einen mutmaßlichen Geldabholer nach einem Schockanrufbetrug bei einer 82-Jährigen hat die #StaatsanwaltschaftBerlin nun Anklage erhoben. Die Frau hatte bei der fingierten Übergabe, bei der der Mann festgenommen werden konnte, mitgemacht.https://t.co/tFaq4P4oiX — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) September 13, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Betrugsmasche Schockanruf häuft sich: Bundeskriminalamt warnt

Später meldete sich wieder die falsche Polizeibeamtin und forderte mehr Geld. Der mutmaßliche Mittäter schaltete sich später als falscher Staatsanwalt ein. Der Bankmitarbeiter wurde indes misstrauisch, weil die Rentnerin eine hohe Summe abgehoben hatte. Er informierte kurzerhand die Polizei, die die 82-Jährige für eine fingierte Übergabe gewinnen konnte. Nun wird im Amtsgericht Tiergarten die Sache verhandelt.

Das Bundeskriminalamt warnt derweil vor sogenannten Schockanrufen als Betrugsmasche, die sich in den letzten Monaten häufte. Die Opfer sind oftmals Menschen in hohem Alter. Die Betrüger geben sich als Verwandte aus und suggerieren, plötzlich in finanzieller Not zu sein. Mit der Bitte um Unterstützung in Form von Geldleistungen werden die Betrugsopfer dann überrumpelt und emotionalisiert. Es wird daher dringend geraten, sich nicht in ein solches Gespräch verwickeln zu lassen.