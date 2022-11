Betrugsvorwurf: Woher kommen die Gerüchte um die Katar-WM?

Am Sonntag wird im Al-Bayt-Stadion in Katar die Fußball-WM eröffnet.

Seit kurzem häufen sich Medienberichte, denen zufolge „Insider“ aus Katar von einem Bestechungsskandal um die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft berichten. So soll der Golfstaat laut besagten „Insidern“ mehrere Millionen US-Dollar an Ecuador gezahlt haben, um seiner Nationalmannschaft den Sieg im Eröffnungsspiel am kommenden Sonntag zu sichern. Während die Schlagzeile um die Welt ging und auch mehrere deutsche Medien von den Betrugsvorwürfen berichteten, rückte die Frage nach dem Ursprung der Nachricht in den Hintergrund. Aber woher kommen die Gerüchte eigentlich?

Schon am späten Donnerstagabend sagte der Nahostforscher und Journalist Marc Owen Jones in einem Twitter-Post voraus, dass es in den kommenden Tagen vermehrt zu Berichten über einen angeblichen Betrugsfall kommen werde. Grund sei ein Post eines für die Verbreitung von Falschinformationen bekannten Accounts. Wer sich einen Überblick über die Berichterstattung verschafft, stellt in der Tat fest: In nahezu jedem Bericht zu dem Bestechungsvorwurf wird nur eine einzige Quelle genannt – der britisch-bahrainische Autor Amjad Taha.

Der Vorwurf: 7,4 Millionen für Sieg im Eröffnungsspiel

Taha ist ebenfalls journalistisch tätig und nach eigenen Angaben Regionaldirektor des Britischen Zentrums für Nahostforschung. 2016 veröffentlichte er das Buch „The Deception of the Arab Spring“, in dem er dem Iran vorwirft, den arabischen Frühling orchestriert zu haben.

In einem Tweet vom Donnerstag behauptete der in Bahrain lebende Autor nun, die ecuadorianische Mannschaft sei für eine Niederlage am Sonntag – Eins zu Null in der zweiten Halbzeit – mit stolzen 7,4 Millionen US-Dollar entlohnt worden. Fünf „Insider“ aus beiden Ländern hätten dies bestätigt. „Wir hoffen, dass das nicht stimmt“, so Taha. Zugleich fügte er eine Aussage hinzu, die ihm auch im Fall einer katarischen Niederlage am Sonntag (bedingt) recht geben würde – womit die vermeintliche Enthüllung letztlich weder bewiesen, noch widerlegt werden könnte. „Wir hoffen, dass das Teilen dieser Informationen das Ergebnis beeinflussen wird.“

Nahostforscher Jones, der schwerpunktmäßig zur Verbreitung von Falschinformationen forscht, zeigte indes in einer Analyse auf, wie sich die Spekulationen in kürzester Zeit – und ausschließlich auf Grundlage der Aussagen Tahas – im Netz und schließlich auch in verschiedenen Nachrichtenmedien verbreitete. So berief sich das Onlineportal DerWesten im Zusammenhang mit den „ungeheueren Enthüllungen“ auf den „renommierten Politik-Experten Amjad Taha“. Am späten Freitagnachmittag waren die nicht näher belegten Vorwürfe über 10.000 Mal geteilt und von Medien auf der ganzen Welt aufgenommen worden.

„Es gibt keinen Grund, diesen Informationen Glauben zu schenken“

Jones zeichnete zudem ein deutlich anderes Bild des „renommierten Experten“ als es viele Medien zuvor getan hatten. Als Beleg für dessen verminderte Glaubwürdigkeit nannte er mehrere Beispiele von Falschinformationen, die Taha bereits in der Vergangenheit verbreitet habe. Zudem gebe es zahlreiche Fake-Accounts, die den Original-Tweet zum angeblichen Bestechungsskandal im Netz verbreiteten. „Es gibt keinen Grund, diesen Informationen glauben zu schenken“, betonte Jones.

Abschließend lassen sich die Anschuldigungen zu diesem Zeitpunkt weder unabhängig belegen, noch eindeutig als Falschinformationen einordnen. Dass sich die Gerüchte trotz fehlender Beweise so schnell verbreiten konnten, dürfte auch mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung zusammenhängen. Neben der Vergabe der WM nach Katar wird insbesondere die Menschenrechtslage in dem Land heftig kritisiert. Zahlreiche Gastarbeiter sind beim Bau der Wüstenstadien ums Leben gekommen. Jüngsten Umfragen zufolge finden mehr als die Hälfte der Deutschen es falsch, dass in dem Golfstaat in wenigen Tagen die Weltmeisterschaft angepfiffen wird.