Betrunkene Raser hinterlassen Trümmerfelder im Berliner Süden

Einsatzkräfte am Unfallort in Schöneberg. Morris Pudwell

Am Donnerstagabend haben sich in Berlin zwei Unfälle mit offenbar betrunkenen Fahrern am Steuer ereignet. Einer geschah nach ersten Informationen in Mariendorf, der zweite in Schöneberg.

Unfall in Berlin: Fahrer rast gegen Laterne in Alt-Mariendorf

Nach Berichten von vor Ort ist dabei gegen 20 Uhr der Fahrer eines Volkswagen Golf R32 auf der Straße Alt-Mariendorf in Mariendorf erst gegen eine Laterne gerast und dann in Teile einer Baustellenabsperrung gerutscht. Grund für den Unfall waren offenbar überhöhte Geschwindigkeit und eine unzureichende Fahrtauglichkeit des Fahrers.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich auch eine Frau in dem Wagen. Der vermeintliche Fahrer gab offenbar gegenüber der Polizei an, nicht gefahren zu sein. Polizeibeamte sicherten den Fahrer- und Beifahrerairbag, um DNA-Proben zu nehmen. So könne seine Aussage überprüft werden. Die Frau blieb offenbar zurück, denn der Mann musste mit zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle.

Vor Ort sollen zudem zwei Rettungswagen der Berliner Feuerwehr alarmiert worden sein, da es hieß, es gäbe zwei Verletzte. Ob Passanten durch umherfliegende Trümmerteile verletzt wurden oder es sich dabei um die beiden Insassen handelte, war zunächst nicht bekannt. Der Energieversorger der Straßenbeleuchtung wurde informiert und sorgte dafür, dass die angefahrene Laterne ausgeschaltet wurde. Da nicht klar war, ob sie noch sicher stand, legten Kräfte der Berliner Feuerwehr die Laterne mithilfe eines Benzintrennschleifers um.

Unfall in Schöneberg: Fahrer schläft nach Crash ein

Bei einem zweiten Unfall in der Feurigstraße in Berlin-Schöneberg ist nach ersten Erkenntnissen ein Kleinwagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen geparkten Pkw gekracht. Dabei wurde das Auto auf den dahinterstehenden Kleintransporter geschoben.

Ein Zeuge klopfte daraufhin an die Scheibe des Fahrzeugs, doch der Fahrer rührte sich nicht. Alarmierte Rettungskräfte mussten nach ihrem Eintreffen feststellen, dass der Fahrer offenbar nur geschlafen hatte. Nachdem er ausgestiegen war, wurde den Sanitätern schnell klar, dass er offenbar betrunken war.