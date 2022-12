Eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Hand, mehrere ausgeschlagene Zähne und ein ramponierter Wagen. Das ist die Bilanz der Spritztour eines Jugendlichen in Spandau.

Betrunkener 17-Jähriger kracht mit Auto seines Vaters in einen Baum

Ein Notarztwagen in Berlin. Sabine Gudath

Ein Jugendlicher hat sich bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag mehrere Verletzungen zugezogen. Der 17-Jährige fuhr demnach mit dem Wagen seines Vaters durch die Nacht in Wilhelmstadt im Berliner Bezirk Spandau. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach alarmierten Zeugen gegen 2 Uhr die Polizei und Feuerwehr in de Gatower Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 17-Jährige war mit dem Renault seines Vaters von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht, heißt es in der Mitteilung. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen worden. Die Polizei stellte fest, dass der Jugendliche keine Fahrerlaubnis besaß und zudem betrunken war.

Bei dem 17-jährigen Unfallfahrer wurden mehrere Verletzungen festgestellt, unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Hand sowie mehrere ausgeschlagene Zähne. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.