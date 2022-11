Betrunkener Autofahrer rammt geparkte Autos Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Reinickendorf die Kontrolle verloren, einen geparkten Wagen gerammt und weitere Fahrzeuge beschädigt. Der 33-Jährige... dpa

Berlin -Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Reinickendorf die Kontrolle verloren, einen geparkten Wagen gerammt und weitere Fahrzeuge beschädigt. Der 33-Jährige war am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in der Reginhardstraße in Richtung Winterstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren.