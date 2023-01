Betrunkener bedroht Lokführer mit Waffe und schießt Ein stark betrunkener Mann soll den Lokführer einer S-Bahn mit einer Schreckschusswaffe bedroht und einen Schuss abgegeben haben. Der 39-Jährige Tatverdächti... dpa

Berlin -Ein stark betrunkener Mann soll den Lokführer einer S-Bahn mit einer Schreckschusswaffe bedroht und einen Schuss abgegeben haben. Der 39-Jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstagabend in Berlin Steglitz-Zehlendorf festgenommen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Sein Atemalkoholwert betrug demnach etwa vier Promille.