Betrunkener stürzt beim Pinkeln in Saale: Liegestütze, bis Hilfe kommt

Ein Mann wollte sich am Fluss erleichtern, verlor jedoch das Gleichgewicht und fiel in die Saale. Er wählte den Notruf und versuchte sich warm zu halten.

Bad Neustadt an der Saale: Ein Mann wollte sich am Fluss erleichtern, doch es kam zum Unfall und er stürzte in die Saale. Plusphoto/imago