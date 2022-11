Jarasch: Wohnungseigentümer in Berlin freuen sich auf ihre Enteignung

Grünen-Politikerin Bettina Jarasch will Regierende Bürgermeisterin werden. Den Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ möchte sie dann umsetzen.

Die grüne Spitzenkandidatin für die Wahlwiederholung in Berlin Bettina Jarasch hat angekündigt, den Volkentscheid „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ umzusetzen. Sie sagte dem Tagesspiegel in einem Interview: „Einige Immobilienkonzerne wären aktuell froh, wenn wir ihnen die Bestände zu einem rechtssicheren Entschädigungspreis abkaufen, weil sie sich derzeit schwerer tun, am Kapitalmarkt noch Geld zu bekommen.“

Jarasch, bisher Verkehrssenatorin, will Regierende Bürgermeisterin werden. Beim Volksentscheid vor einem Jahr hatte die Mehrheit der Berliner für die Enteignung der großen Immobilienkonzerne gestimmt. „Es gab ein klares Votum aber auch viele offene Fragen – weniger beim Ob als vielmehr beim Wie. Ich erwarte, dass die Expertenkommission uns darauf Antworten geben wird, wie ein Enteignungsgesetz aussehen kann. Darüber berät dann der Senat“, erklärte Jarasch.