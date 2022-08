Schauspieler Joe E. Tata, am bekanntesten für seine Rolle des Nat Bussichio in der US-Kultserie „Beverly Hills, 90210“ ist am Mittwoch im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie Tatas Tocher auf einer Spendenseite für ihren Vater mitteilte, hatte sich der gesundheitliche Zustand des Schauspielers in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Im Jahr 2018 wurde Alzheimer bei ihm diagnostiziert.

Nach der Bekanntgabe des Trauerfalls drückten zahlreiche Fans und Ex-Kollegen Tatas ihre Anteilnahme aus, allen voran der als Steve Sanders aus „Beverly Hills, 90210“ bekannte Schauspieler Ian Ziering. „Er war einer der freudvollsten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe“, schrieb Ziering in einem langen Beileidstext auf Instagram. „Und er ging ebenso großzügig mit seiner Weisheit um, wie mit seiner Warmherzigkeit.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ian Ziering (@ianziering) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Aufrichtig, gutherzig und ein wirklich großartiger Vater“

In seiner Paraderolle als liebenswürdiger Diner-Besitzer in „Beverly Hills, 90210“ war Tata alias Nat Bussichio stets Vaterfigur und sicherer Hafen für die jugendlichen Hauptfiguren der Serie mit ihren großen und kleinen alltäglichen Problemen. Auch im wahren Leben sei der Schauspieler „aufrichtig, gutherzig und ein wirklich großartiger Vater“ gewesen, schrieb dessen Tochter Kelly Tata auf der Spendenplattform Gofundme.

Dort hatte Tata Geld sammeln wollen, um die Pflege ihres schwerkranken Vaters zu finanzieren. Alle bisherigen Spenden sollen nun an die Alzheimer's Association übergeben werden, eine gemeinnützige Organisation, die Alzheimer-Patienten und deren Familien bei der Pflege unterstützt, sowie Forschung zu der Demenz-Krankheit finanziert.

Joe E. Tata wirkte von 1990 bis 2000 in allen Zehn Staffeln von „Beverly Hills, 90210“, sowie in rund 80 weiteren Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine letzte Rolle war ein Gastauftritt in der US-Sitcom „Mystery Girls“ im Jahr 2014.