Bewaffneter Geiselnehmer versetzt Dresden in Angst

Dresden -Dramatische Stunden mitten im Dresdner Adventstrubel: Ein bewaffneter Mann hat mit einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum, einem Tötungsdelikt und einem Angriff auf einen Radiosender die sächsische Hauptstadt stundenlang in Angst und Schrecken versetzt. Beim Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei konnte der 40 Jahre alte Deutsche am Samstagmittag im Einkaufszentrum Altmark-Galerie überwältigt werden. Er starb wenig später an den dabei erlittenen Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass er psychisch krank war. Der Mann soll am Morgen zunächst seine 62 Jahre alter Mutter umgebracht haben. Die Geiseln und die Mitarbeiter des Radiosenders blieben - zumindest äußerlich - unverletzt.