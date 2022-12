Bewaffneter Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Hamburg Sie zertrümmern mindestens eine Vitrine und erbeuten teuren Schmuck: Mindestens zwei Räuber überfallen in Hamburgs Innenstadt einen Juwelierladen. dpa

Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung untersucht nach dem Überfall eine eingeschlagene Vitrine. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg -Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt haben die Täter am Dienstagabend hochwertigen Schmuck erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Tatverdächtige auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob noch weitere Menschen an dem Überfall in dem Geschäft in der Neuen ABC-Straße beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Verletzt worden sei niemand.