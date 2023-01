Bewährungsstrafe wegen Behinderung von Rettungskräften Wegen Behinderung von Rettungskräften und Widerstands gegen Polizisten hat das Amtsgericht Potsdam einen 32-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sieben Mon... dpa

Potsdam -Wegen Behinderung von Rettungskräften und Widerstands gegen Polizisten hat das Amtsgericht Potsdam einen 32-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Der 32-Jährige hatte am Donnerstag im Prozess eingeräumt, sich im Januar 2021 in Teltow gemeinsam mit einem Freund einem Rettungswagen entgegengestellt zu haben, der mit Blaulicht zu einem erkrankten Kind unterwegs war. Der Angeklagte gab an, dass er bei der Tat betrunken gewesen sei und Drogen genommen habe.