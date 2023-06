Im aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn sind in der laufenden Woche doch keine Warnstreiks zu erwarten.

Im aktuellen Tarifkonflikt bei der Bahn sind in der laufenden Woche keine Warnstreiks zu erwarten. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen am 12. Juni erneut über eine Lösung verhandeln, wie beide Seiten am Montagabend nach einem Abstimmungsgespräch mitteilten.

Mehr in Kürze