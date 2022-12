Bewölkter Heiligabend in Berlin und Brandenburg Der Himmel bleibt an Heiligabend in Berlin und Brandenburg den ganzen Tag über stark bewölkt. Auch mit einer weißen Weihnacht sei dieses Jahr leider nicht zu... dpa

Wolken ziehen über das Land. lbild Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo

Berlin -Der Himmel bleibt an Heiligabend in Berlin und Brandenburg den ganzen Tag über stark bewölkt. Auch mit einer weißen Weihnacht sei dieses Jahr leider nicht zu rechnen, teilte der DWD am Samstagmorgen mit. Stattdessen kommt es zu vereinzelten Schauern, der Regen soll jedoch im Laufe des Festtages Richtung Nordosten abziehen.