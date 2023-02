Was macht Beyoncé vor dem Brandenburger Tor?

Ein seltenes Bild: US-Sängerin Beyoncé steht vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Was hat es damit auf sich?

Das Wachsfigurenmuseum Madame Tussauds hat die Wachsfigur der US-amerikanischen Sängerin Beyoncé am Donnerstag vor dem Brandenburger Tor ausgestellt. Wie das Museum mitteilte, sollen Fans mit dem Hashtag #BeyoncéforBerlin dazu animiert werden, die Sängerin in die Hauptstadt zu holen.

Am Freitag startet nämlich der lang ersehnte Vorverkauf für die „Renaissance“-Tour der Sängerin. Auch in Deutschland sind Konzerte geplant, in Hamburg, Frankfurt am Main und Köln – aber eben nicht in Berlin. „Deswegen haben wir Beyoncé wenigstens für einen kurzen Moment zum Brandenburger Tor geholt“, sagt Nadja Troublefield, General Managerin des Madame Tussauds Berlin.

An der Wachsfigur arbeiteten über 15 Künstler über eine Dauer von sechs Monaten. Mehrere hundert Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet. Die Figur trägt eine Nachempfindung des Original-Outfits von Balmain, das Beyoncé bei ihrem Konzert 2018 im Berliner Olympiastadion trug.