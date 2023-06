Bezirk Mitte: Berliner sollen wieder Stadtbäume gießen

Berlin -Die Berliner im Bezirk Mitte sind auch in diesem Sommer wieder zum Gießen von Straßenbäumen aufgerufen. „Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat vielen Bäumen stark zugesetzt“, teilte das Bezirksamt am Mittwoch mit. Der Bezirk schaffe es daher nicht allein, alle Bäume ausreichend zu gießen. Insbesondere junge Bäume brauchten in den ersten Jahren Wasser.

Die Faustregel laute: Lieber seltener gießen, aber dafür mit richtig viel Wasser. Idealerweise solle man gesammeltes Regenwasser nehmen. Welche Bäume gewässert werden müssen, können Berliner auf der Plattform „Gieß den Kiez“ sehen. Dort ist auch verzeichnet, wo die nächsten Wasserpumpen zu finden sind.

Unsere Bäume haben Durst! Daher starten wir wieder die Aktion #mittegießt. Unter allen fleißigen Gießer*innen, die uns ein Foto schicken, verlosen wir die Goldene Gießkanne.

Unsere Bäume haben Durst! Daher starten wir wieder die Aktion #mittegießt. Unter allen fleißigen Gießer*innen, die uns ein Foto schicken, verlosen wir die Goldene Gießkanne.

— Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) June 28, 2023

Wer mitmacht, dem winkt sogar ein Preis: die „Goldene Gießkanne“. Für die Teilnahme am Gewinnspiel sollen Fotos, etwa von Gießaktionen, per E-Mail an socialmedia@ba-mitte.berlin.de geschickt werden. Außerdem ruft der Bezirk bis Ende August zum Teilen von Bildern und Videos unter dem Hashtag #mittegießt in sozialen Medien auf.