Das Bezirksamt Mitte hat angekündigt, am Berliner Hauptbahnhof Abstellflächen für E-Roller und E-Scooter schaffen zu wollen. Zusammen mit der BVG sollen sechs Abstellpunkte eingerichtet werden, wie es in einer Mitteilung des Bezirks am Mittwoch hieß. So sollen Gehbehinderungen für Fußgänger vor dem Bahnhof reduziert werden.

Außerdem sollen herrenlose Räder und Schrottfahrräder öfter überprüft und abtransportiert werden. Rundum den Bahnhof sollen etwa 140 neue Fahrradstellplätze hinzukommen. Taxis dürfen in Zukunft ausschließlich vom Washingtonplatz auf der Südseite losfahren, zum Aussteigen kann die Tiefgarage genutzt werden. Die Garage könne auch zum Bringen und Abholen zum Zug genutzt werden – ihre Benutzung sei innerhalb von 15 Minuten kostenfrei.

„Ich freue mich, dass wir Ordnung in den öffentlichen Raum rund um den Hauptbahnhof bringen“, sagte die Bezirksstadträtin Neumann über die Pläne.