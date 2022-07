Berlin - Der Berliner Bezirk Mitte startet an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) in seiner Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit mit der Impfung gegen Affenpocken. Interessenten können unter der Telefon-Hotline 030 9018 41000 Termine vereinbaren, teilte eine Referentin des Gesundheitsstadtrats mit. Auch in anderen Einrichtungen in Berlin sollen Impfungen möglich sein, laut der Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Laura Hofmann, sollen ab diesem Mittwoch Praxen, Kliniken und andere Einrichtungen beliefert werden.

Der Verein Deutsche Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (dagnä e.V.) hat auf Twitter eine vorläufige Liste der Impfstellen veröffentlicht.