Bezirk Neukölln sucht nach Einsatz in Clan-Villa nach Tiger Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Tigers in der Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln ermittelt das Ordnungsam... dpa

Berlin -Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Tigers in der Villa von Mitgliedern eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln ermittelt das Ordnungsamt zum Verbleib des Tieres. Es müsse geklärt werden, wo der Tiger herstammt und ob Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorlägen, sagte eine Sprecherin des Bezirks Neukölln am Donnerstag. Nach der Berliner Verordnung zur Haltung von „gefährlichen Tieren wildlebender Arten“ dürfe ein Tiger privat nicht gehalten werden. Vor diesem Hintergrund sei es zur Durchsuchung mit Unterstützung der Polizei am vergangenen Dienstagabend in der Villa im Stadtteil Buckow gekommen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.