Ordnungsamt-Mitarbeiter stellen regelmäßig Falschparker rund um die Berliner Badestellen fest, vor allem an den Wochenenden. Diese Ordnungswidrigkeit kann Leben gefährden, weil Rettungswege blockiert werden könnten, warnt das Bezirksamt Treptow-Köpenick. Verunfallten Badegästen könne dann nicht geholfen werden.

Gerade im Sommer komme es vor, dass Schwimm- und Badegäste Rettungswege durch ihr Falschparken blockieren, damit sie näher ans Wasser kommen.

Neben den Wegen würden auch Flächen im Wald oder in Grünanlagen verbotenerweise als Parkfläche genutzt. Teilweise stünden die Fahrzeuge beidseitig, Stoßstange an Stoßstange, im absoluten Halteverbot. Der Bezirk weist zudem darauf hin, dass sich beim Parken auf trockenem Gras oder Laub an Waldrändern und in Grünanlagen durch heiße Katalysatoren und Motoren die Waldbrandgefahr erhöhen könne. Auslaufendes Öl könne das Grundwasser verschmutzen.

Rettungskräfte müssen schnell am Unfallort eintreffen können

„Durch solch ein Verhalten gefährden Autofahrer nicht nur die Umwelt, sondern auch andere und sich selbst. Je schneller die Rettungskräfte am Einsatzort sind, desto schneller können sie bei einem Badeunfall, einem Herzinfarkt oder einem Waldbrand Hilfe leisten“, heißt es vom Bezirksamt.

Der Bezirk appelliert an Badegäste, zu Badestellen mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn zu fahren. Wer mit dem Auto kommt, sollte unbedingt beachten: Beim Parken am rechten Fahrbahnrand oder auf dem Seitenstreifen muss eine Durchfahrtsbreite von genau 3,05 Metern, bestehend aus 2,55 Metern Fahrzeugbreite und einem Sicherheitsabstand von 25 Zentimetern jeweils links und rechts, gewährleistet sein.