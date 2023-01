BGH bestätigt lebenslange Haft nach Wettbüro-Überfall Die tödlichen Schüsse in einem Berliner Wettbüro liegen inzwischen neun Jahre zurück. Die Justiz beschäftigt der Fall noch immer. dpa

Berlin -Neun Jahre nach den tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro ist die Verurteilung eines Rockers zu lebenslanger Haft wegen Mordes rechtskräftig. Die Revision des 34-Jährigen gegen seine Verurteilung hatte keinen Erfolg, wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag mitteilte. Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat habe keine Fehler in dem Urteil des Berliner Landgerichts vom vergangenen August feststellen können. Die Richter hatten sich damals zum zweiten Mal mit dem Fall befassen müssen. Erstmals war der Rocker 2019 gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Hells Angels wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.