Urteil: Tagebuch-Zitate von Warburg-Banker durften in Zeitung erscheinen

Im Streit um die Veröffentlichung aus Tagebüchern im Zusammenhang mit dem „Cum-Ex“-Skandal hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gefällt. Die Süddeutsche Zeitung hat im Streit um Zitate des früheren Hamburger Bankiers Christian Olearius Recht bekommen. Bei der mündlichen Verhandlung am Dienstag in Karlsruhe prüften die obersten deutschen Zivilrichter, inwieweit Medien wörtlich aus Tagebüchern eines Miteigentümers der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank zitieren durften.

Für die wörtliche Wiedergabe einzelner Tagebuchzitate in einem Artikel habe es ein „überragendes Informationsinteresse der Öffentlichkeit“ gegeben, da der Verdacht bestand, dass Hamburger Politiker wie der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Einfluss auf Steuerrückforderungen genommen hätten, erklärten die Richter. Die 2018 beschlagnahmten Tagebücher seien auch kein „amtliches Dokument“ gewesen, aus dem während eines Ermittlungsverfahrens nicht zitiert werden dürfe.

Tagebuchstreit: Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt

Der Banker Christian Olearius hatte die Süddeutsche Zeitung verklagt, die im September 2020 auf ihrer Internetseite einen Bericht mit Zitaten aus den Tagebüchern veröffentlicht hatte. Olearius sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, klagte auf Unterlassung und hatte damit vor dem Landgericht und dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg Erfolg. Dagegen hatte die Süddeutsche Zeitung Revision beim BGH eingelegt (VI ZR 116/22).

Die Tagebücher waren im März 2018 bei einer Durchsuchung der Privaträume von Olearius beschlagnahmt worden. Durch die Aufzeichnungen waren Treffen des damaligen Hamburger Bürgermeisters und heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) 2016 und 2017 mit dem Bankier bekannt geworden.