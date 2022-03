US-Präsident Joe Biden hat Kreml-Chef Wladimir Putin wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. „Ich denke, er ist ein Kriegsverbrecher“, sagte Biden am Mittwoch zu einem Journalisten im Weißen Haus. US-Regierungsvertreter hatten es bislang vermieden, von russischen „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine zu sprechen und Putin öffentlich einen „Kriegsverbrecher“ zu nennen.

Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte, Biden habe „aus seinem Herzen“ gesprochen, nachdem er im Fernsehen Bilder aus der Ukraine gesehen habe, welche die „barbarischen Aktionen eines brutalen Diktators“ dokumentierten. Das US-Außenministerium habe die juristische Prüfung zur Einstufung russischer Angriffe in der Ukraine als Kriegsverbrechen aber noch nicht abgeschlossen, betonte Psaki.

Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seitdem sorgten zahlreiche Angriffe auf zivile Ziele in ukrainischen Städten für internationale Empörung.