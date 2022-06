US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, der Ukraine „fortschrittlichere Raketensysteme“ zu liefern. Diese würden es „ermöglichen, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld in der Ukraine präziser zu treffen“, schrieb Biden in einem Meinungsbeitrag für die New York Times, der in der Nacht zum Mittwoch veröffentlicht wurde. Biden betonte allerdings: „Wir ermutigen oder ermöglichen der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen“.

Aus Angst vor einem Einsatz gegen Ziele in Russland hatte der US-Präsident zwei Tage zuvor eine Lieferung von Raketenwerfern höherer Reichweite an die Ukraine ausgeschlossen. „Wir werden der Ukraine keine Raketensysteme liefern, die in Russland angreifen können“, sagte Biden am Montag in Washington vor Journalisten. Damit wendete sich der US-Präsident gegen die mehrfache Bitte der Regierung in Kiew, diese Waffensysteme zu erhalten.