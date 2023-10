Die hochansteckende Honigbienenkrankheit Amerikanische Faulbrut ist erneut in einem Bienenstand in Berlin-Mitte festgestellt worden. Das teilte die Bezirksstadträtin von Mitte, Almut Neumann (Grüne), am Freitag mit.



Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden sofort tierseuchenrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Sperrbezirkes im Umkreis von einem Kilometer um den Seuchenbetrieb in Berlin-Mitte. Dieser Sperrbezirk gilt für alle Honigbienen-Besitzer.

Folgende Bereiche sind laut dem Bezirksamt Mitte vom Sperrbezirk betroffen Im Norden: Bezirksgrenze an der Provinzstraße/Kühnemannstraße

Im Osten: Bezirksgrenze an der Nordbahnstraße/Steegerstraße

Im Süden: Von Osloer Straße 76 bis Bezirksgrenze an der Bornholmer Straße

Im Westen: Bezirksgrenze an der Reinickendorfer Straße/Reginhardtstraße/Ritterlandstraße

Da die Bienenseuche anzeigepflichtig ist, „sind alle bislang noch nicht registrierten Besitzerinnen und Besitzer von Bienenvölkern und –ständen innerhalb des Sperrbezirks aufgefordert, ihre Bestände unverzüglich beim Ordnungsamt Mitte, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht“ zu melden, teilte der Bezirk mit. Das Ordnungsamt befindet sich in der Beusselstraße 44 n-q, 10553 Berlin. Das Amt kann auch unter der Telefonnummer 030 901843231 oder per E-Mail an vetleb@ba-mitte.berlin.de erreicht werden.

Nach einem Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut hat der Bezirk Mitte einen Sperrbezirk eingerichtet🐝. Imker*innen, bei deren Bienenvölkern die Krankheit auftritt, müssen sich unverzüglich bei der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht melden.➡️ https://t.co/HwGWsxddLO pic.twitter.com/OVzpqqecBx — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) October 20, 2023

Mehrere Fälle der Amerikanischen Faulbrut in Berliner Bezirken

In diesem Jahr gab es bereits in mehreren Berliner Bezirken Fälle der Amerikanischen Faulbrut. Wie das Bezirksamt Neukölln im Juni mitteilte, handelt es sich bei der Krankheit um eine hochansteckende Bienenseuche. Für andere Tierarten oder Menschen stellt die Krankheit jedoch keine Gefahr dar. Auch der Verzehr von Honig ist nicht gefährlich.

Bei der Erkrankung infizieren sich Bienenlarven über Sporen eines Bakteriums und sterben. Der Erreger kann über Jahre im Boden oder in alten Bienenhäusern überleben, sodass es immer weiter zu Ansteckungen kommen könne.