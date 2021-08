Berlin - Während der drei „ Langen Nächte des Impfens“ in Berlin wurden 1704 Menschen geimpft. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag auf Twitter mit. Mit der Impf-Aktion sollten besonders junge Berlinerinnen und Berliner dazu motiviert werden, sich impfen zu lassen.

#Impfen mit Musik kommt an: 3x Lange Nacht des Impfens in #Berlin = 1704 Impfungen! 💪 #GemeinsagegenCorona #Biontech #COVID19 @clubcommission @DRKmueggelspree — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) August 16, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Twitter Senat Berlin

In der vergangenen Woche wurde die erste Impf-Party veranstaltet. Es fanden sich rund 420 Menschen im Impfzentrum in der Arena in Berlin-Treptow ein, um zu Techno-Musik zu tanzen und sich impfen zu lassen. Auch am Mittwoch und Freitag konnten sich Menschen dort abends impfen lassen.

Bundesweit sind laut Impf-Dashboard 57,0 Prozent der Gesamt­bevölkerung vollständig geimpft. Insgesamt 63,1 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen versucht die Bundesregierung mehr Bürger zu motivieren, sich gegen das Virus impfen zu lassen.