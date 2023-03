Bild-Zeitung: Alle drei Chefredakteure entlassen

Bei der Bild-Zeitung sind die drei Köpfe der Chefredaktion entlassen worden. Eine Nachfolge für die Chefredakteure Johannes Boie, Claus Strunz und Alexandra Würzbach steht bereits fest. Marion Horn übernehme mit sofortiger Wirkung den Vorsitz der Chefredaktion, Robert Schneider werde wie geplant Mitte April Chefredakteur der Bild, teilte Axel Springer am Donnerstag in Berlin mit.

Die stellvertretenden Chefredakteure René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß bleiben in ihren Positionen. Bis zu Schneiders Antritt ist Marion Horn sowohl Chefredakteurin der Bild-Zeitung als auch der Bild am Sonntag.

Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer: „Ich freue mich sehr, dass Marion Horn und Robert Schneider wieder zurück zu Axel Springer und BILD kommen. Sie stehen für unseren Weg in die Zukunft. Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz haben BILD über unterschiedliche Zeiträume maßgeblich geprägt. Für ihren Einsatz und ihre Leistungen danke ich ihnen sehr.“

Nach eigenen Angaben stellt sich Bild digitaler auf. Claudius Senst, CEO BILD-Gruppe: „Das ist redaktionell, organisatorisch und kulturell eine fundamentale Transformation. Sie erfordert auch Veränderungen der Chefredaktion.“

Welche Zukunft die drei ehemaligen Chefredakteure innerhalb des Axel-Springer-Medienhaus haben werden, ist noch nicht bekannt.

Johannes Boie übernahm 2021 die Bild-Chefredaktion von Julian Reichelt. Zuvor war Boie Chefredakteur der Welt am Sonntag.

Claus Strunz war maßgeblich für den Aufbau von Bild Live verantwortlich. Mit Bild Live wollte das Boulevard-Blatt ins Fernsehgeschäft einsteigen. Nach dem das TV-Projekt gescheitert ist und durch Springer-Chef Mathias Döpfner für beendet erklärt wurde, ist Strunz in das Team der Chefredakteure aufgestiegen.