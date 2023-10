Bilder des Tages

dpatopbilder - Freiwillige arbeiten in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan in der Provinz Herat. Ein weiteres starkes Erdbeben erschütterte den Westen Afghanistans.

dpatopbilder - Freiwillige arbeiten in den Trümmern nach einem Erdbeben im Bezirk Zenda Jan in der Provinz Herat. Ein weiteres starkes Erdbeben erschütterte den Westen Afghanistans. Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Die Sonne scheint an einem warmen Herbsttag über Berlin und lässt den Fernsehturm (l-r), den Dom und das Rote Rathaus erstrahlen. Christoph Soeder/dpa

Rund 10 Monate, nachdem der Aquadom in der Berliner Innenstadt zerplatzte, ist ein Ingenieursgutachten vorgelegt worden. Es gibt zwar Hypothesen, aber was genau zum Bersten des 16 Meter hohen Aquariums führte, kann nicht endgültig geklärt werden. Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel laden zu einem Spaziergang im Innenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart ein. Marijan Murat/dpa

Ein Mitarbeiter des Zoologisch-Botanischen Gartens Wilhelma in Stuttgart entfernt Algen im Eckensee. Marijan Murat/dpa

Die Rinder kommen: In Herolden wird der 515. Gallimarkt offiziell eröffnet. Zu dem Volksfest mit rund 250 Fahrgeschäften und Buden gehört auch der traditionelle Viehmarkt. Lars Penning/dpa