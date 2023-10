Flugzeuge der israelischen Armee werfen Flugblätter über Gaza-Stadt ab und fordern die Bewohner auf, sofort in den Süden des Gazastreifens zu fliehen.

Flugzeuge der israelischen Armee werfen Flugblätter über Gaza-Stadt ab und fordern die Bewohner auf, sofort in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Mohammed Talatene/dpa