Bilder des Tages

Im Normalfall tut das weh: Ein Polizeihund greift während einer Übung einen Mitarbeiter der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Dresden an.

Im Normalfall tut das weh: Ein Polizeihund greift während einer Übung einen Mitarbeiter der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Dresden an. Sebastian Kahnert/dpa

«Oily Money Out»-Demonstration: Die Schwedin Greta Thunberg protestiert in London gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten gegen ein Treffen von Energiemanagern.

«Oily Money Out»-Demonstration: Die Schwedin Greta Thunberg protestiert in London gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten gegen ein Treffen von Energiemanagern. Kin Cheung/AP/dpa

dpatopbilder - Die Frankfurter Buchmesse wird eröffnet: Eine Mitarbeiterin bestückt noch die Büchereule am Stand der Ullstein-Buchverlage.

dpatopbilder - Die Frankfurter Buchmesse wird eröffnet: Eine Mitarbeiterin bestückt noch die Büchereule am Stand der Ullstein-Buchverlage. Arne Dedert/dpa

Im Hamburger Hauptbahnhof auf Gleis 14 wächst ein kleiner Kirschbaum. Der Waldexperte und Autor Peter Wohlleben hatte ihn 2020 bei einem Besuch entdeckt. Da der Baum nun zu groß wird, will er ihn in die Eifel umsiedeln.

Im Hamburger Hauptbahnhof auf Gleis 14 wächst ein kleiner Kirschbaum. Der Waldexperte und Autor Peter Wohlleben hatte ihn 2020 bei einem Besuch entdeckt. Da der Baum nun zu groß wird, will er ihn in die Eifel umsiedeln. Marcus Brandt/dpa