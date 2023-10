Bilder des Tages

Ein junges Paar steht vor brennenden Kerzen zu Ehren der Opfer der Hamas-Anschläge während einer Mahnwache auf dem Dizengoff-Platz in Tel Aviv. Bisher starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 3478 Menschen und mehr als 12.000 wurden verletzt.

Ein junges Paar steht vor brennenden Kerzen zu Ehren der Opfer der Hamas-Anschläge während einer Mahnwache auf dem Dizengoff-Platz in Tel Aviv. Bisher starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen 3478 Menschen und mehr als 12.000 wurden verletzt. Petros Giannakouris/AP/dpa

Tausende Menschen in muslimisch geprägten Ländern sind wieder auf die Straße gegangen, um gegen die Luftangriffe Israels auf den Gazastreifen zu demonstrieren. Hier zu sehen, Anhänger der Huthi im Jemen. Osamah Abdulrahman/dpa

dpatopbilder - Besuch in Israel: US-Präsident Joe Biden und US-Außenminister Antony Blinken treffen sich mit den Angehörigen der Opfer der Hamas-Anschläge. Evan Vucci/AP/dpa

Asterix erobert Frankfurt: Die große aufblasbare Comicfigur steht auf der Freifläche der Frankfurter Buchmesse in Sichtweite des Messeturms. Ab dem 26. Oktober gibt es einen neuen Asterix-Band mit einer Auflage von mehr als 5 Millionen Exemplaren. Arne Dedert/dpa

HANDOUT - Der Zoo von Barcelona trauert um das Nashorn Pedro. Das Tier sei das älteste in Europa lebende Nashorn gewesen und ist im Alter von deutlich über 50 Jahren gestorben. --/Stadtverwaltung Barcelona/dpa

Ein Projektor steht im Kuppelsaal des Planetariums in Jena. Von Oktober 2023 bis Mai 2024 wird das hundertjährige Bestehen des Planetariums gefeiert. Bodo Schackow/dpa

In einem Baugebiet am Münchner Stadtrand legen Archäologen und Helfer eine Grube frei. Dort waren unter anderem 2800 Funde aus der Eisenzeit entdeckt worden. Matthias Balk/dpa

dpatopbilder - Bundeskanzler Olaf Scholz trifft Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi (r) während seines Besuchs in Kario. Scholz sprach mit al-Sisi über die Situation in Israel und im Gazastreifen. Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Eine Frau geht am Morgen auf einem beleuchteten Weg in Fürth durch die Dunkelheit. Daniel Karmann/dpa

Kein Blumen-Freund...? Russlands Präsident Wladimir Putin hält beim Seidenstraßengipfel in Peking eine Rede. Ken Ishii/Kyodo News/AP