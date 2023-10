Bilder des Tages

Wütende Demonstranten bedrängen das niederländische Königspaar, König Willem Alexander und Königin Maxima, nach ihrem Besuch im Museum zur Sklaverei-Geschichte in Kapstadt.

Wütende Demonstranten bedrängen das niederländische Königspaar, König Willem Alexander und Königin Maxima, nach ihrem Besuch im Museum zur Sklaverei-Geschichte in Kapstadt. Nardus Engelbrecht/AP/dpa

dpatopbilder - Nein, es ist kein Unerschrockener, der sich kurz am Wasser niedergelassen hat, während die Wellen brechen - es ist die Skulptur «Freddie Gilroy» des Künstlers Ray Lonsdale im britischen Scarborough.

dpatopbilder - Nein, es ist kein Unerschrockener, der sich kurz am Wasser niedergelassen hat, während die Wellen brechen - es ist die Skulptur «Freddie Gilroy» des Künstlers Ray Lonsdale im britischen Scarborough. Danny Lawson/PA Wire/dpa

Silber- und Graureiher haben sich an einem Teich in den Spreeauen im Norden von Cottbus eingefunden.

Silber- und Graureiher haben sich an einem Teich in den Spreeauen im Norden von Cottbus eingefunden. Frank Hammerschmidt/dpa

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ist besorgt über die aktuelle politische Lage, will aber die Hoffnung nicht aufgeben. «Die Welt ist in keinem guten Zustand», sagt der 76-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse.

Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie ist besorgt über die aktuelle politische Lage, will aber die Hoffnung nicht aufgeben. «Die Welt ist in keinem guten Zustand», sagt der 76-Jährige auf der Frankfurter Buchmesse. Arne Dedert/dpa

dpatopbilder - Zeltlager der UN in Chan Junis für Palästinenser, die durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens vertrieben wurden.

dpatopbilder - Zeltlager der UN in Chan Junis für Palästinenser, die durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens vertrieben wurden. Fatima Shbair/AP

Nach der Musik einer Rentnerband klingt «Hackney Diamonds» wahrlich nicht. Auf ihrem neuen Album legen die drei verbliebenen Rolling Stones - Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) - eine Energie und Spielfreude an den Tag, die vielen halb so alten Musikern fehlen.

Nach der Musik einer Rentnerband klingt «Hackney Diamonds» wahrlich nicht. Auf ihrem neuen Album legen die drei verbliebenen Rolling Stones - Mick Jagger (80), Keith Richards (79) und Ronnie Wood (76) - eine Energie und Spielfreude an den Tag, die vielen halb so alten Musikern fehlen. Evan Agostini/Invision/AP/dpa