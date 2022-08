John Raoux/AP/dpa

dpatopbilder - Südkorea hat erstmals in der Geschichte des Landes eine eigene Mondsonde ins All geschickt: Die Falcon-9-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk hebt mit dem Test-Mondorbiter "Korea Pathfinder" an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.