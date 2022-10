Bilder des Tages

Unterstützer bejubeln in Sao Joao De Meriti den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Bei einer Stichwahl am kommenden Sonntag tritt der rechte Amtsinhaber gegen den linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva an. Silvia Izquierdo/AP/dpa