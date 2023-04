Bilder des Tages

Angler sitzen am frühen Morgen unter Regenschirmen am Ufer des wolkenverhangenen Forggensees in Bayern.

Angler sitzen am frühen Morgen unter Regenschirmen am Ufer des wolkenverhangenen Forggensees in Bayern. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Etablierte und neue Stars aus Deutschland haben bei der Wiener «Romy»-Preisverleihung für die beliebtesten Fernseh- und Filmdarsteller abgeräumt und gefeiert - mit dabei: Michael Ostrowski. Eva Manhart/APA/dpa

Trotz eines vorübergehenden Stopps der umstrittenen Justizreform demonstrieren in Israel landesweit erneut Tausende Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu - so wie hier in Tel-Aviv. Ilia Yefimovich/dpa

Zwei Hollywood-Stars im Freudentaumel - in Wales. AFC Wrexham, der Club von Ryan Reynolds und Rob McElhenney, steigt in die League Two auf - und spielt damit nach 15 Jahren wieder im Profi-Fußball mit. Martin Rickett/PA Wire/dpa

Laufen vor schöner Kulisse: Das Teilnehmerfeld ist am Hafen vor den Landungsbrücken unterwegs. Rund 11.800 Teilnehmer nahmen an der 37. Auflage des Hamburg-Marathons teil. Christian Charisius/dpa

Am ersten Sonntag nach dem orthodoxen Osterfest beginnt in der Ukraine eine Gebetswoche für die Toten. Dabei wird mit den Verstorbenen zusammen auf dem Friedhof gegessen - als Gedenken. Bernat Armangue/AP/dpa

dpatopbilder - Der Tennisspieler Carlos Alcaraz (19) freut sich sichtlich über seinen Sieg bei der ATP-Tour in Barcelona. Er gewann 6:3, 6:4 gegen seinen Kontrahenten Tsitsipas. Joan Monfort/AP/dpa

dpatopbilder - Hier qualmt es: Im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin setzen die Fans von Borussia Mönchengladbach im Stadion in Mönchengladbach Pyrotechnik ein. Federico Gambarini/dpa

dpatopbilder - HANDOUT - Auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien steigen Bundeswehrsoldaten in eine Maschine, um in den Sudan zu fliegen. Von dort sollen sie deutsche Bürgerinnen und Bürger evakuieren. Neumann/Bundeswehr/dpa

Tausende Teilnehmer haben ihr Durchhaltevermögen beim heutigen Marathon in London unter Beweis gestellt. Eine davon ist Sifan Hassan aus den Niederlanden, die hier die Ziellinie als Siegerin überquert. Li Ying/XinHua/dpa

Eine Rose treibt am Schwedtsee in Fürstenberg an der Havel. Sie ist Ausdruck des Gedenkens an die Befreiung des KZ Ravensbrück, welche heute vor genau 78 Jahren stattgefunden hat. Gerald Matzka/dpa

dpatopbilder - Auf einem Friedhof außerhalb der Metropole Kahramanmaras trauern Angehörige an den Gräbern ihrer bei dem Erdbeben in der Türkei getöteten Verwandten. Auf dem Friedhof wurden seit dem Beben im Februar mehr als 6000 neue Gräber angelegt, ständig kommen weitere hinzu. Boris Roessler/dpa

Menschen in Kostümen bereiten sich auf die Teilnahme an einer historischen Parade am Circus Maximus vor, um den Geburtstag Roms zu feiern. Gregorio Borgia/AP/dpa