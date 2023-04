Bilder des Tages

Fischer entladen Thunfisch auf dem Fischmarkt in Jakarta. Fangflotten aus der EU fangen immer mehr Thunfische im Indischen Ozean und werden so zu Konkurrenten für einheimische Fischer. Für diese wird es immer schwieriger, genügend Thunfisch zu fangen, da sie nicht über moderne Fanggeräte verfügen.

Fischer entladen Thunfisch auf dem Fischmarkt in Jakarta. Fangflotten aus der EU fangen immer mehr Thunfische im Indischen Ozean und werden so zu Konkurrenten für einheimische Fischer. Für diese wird es immer schwieriger, genügend Thunfisch zu fangen, da sie nicht über moderne Fanggeräte verfügen. Donal Husni/ZUMA Press Wire/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sehen sich in der Arktis in Tuktoyaktuk ein Iglu an. Britta Pedersen/dpa

dpatopbilder - So extravagant kennt man ihn: Sänger und Pianist Sir Elton John führt seine Abschiedstournee in die Olympiahalle nach München. Sven Hoppe/dpa

Früh übt sich: Als Secret-Service-Agenten verkleidete Kinder sind zu Gast beim US-Präsidenten Joe Biden. Anlass ist der «Take Your Child to Work Day» im Weißen Haus. Evan Vucci/AP/dpa

dpatopbilder - Ukrainische Soldaten sitzen sich in einem Panzer gegenüber. In der Hauptstadt Kiew probt die Nationalgarde für den Ernstfall an der Front. Bernat Armangue/AP/dpa

Sieht so ein strahlender Sieger aus? In einem mehrstündigen Wahlkrimi stimmt das Abgeordnetenhaus erst im dritten Wahlgang für den CDU-Politiker. Kai Wegner wird neuer Regierender Bürgermeister von Berlin. Christophe Gateau/dpa