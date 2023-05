Bilder des Tages

Zwei Frauen fahren in Hyderabad im Süden Indiens durch den Monsunregen. Die indische Regenzeit dauert in der Regel bis in den Herbst an.

Zwei Frauen fahren in Hyderabad im Süden Indiens durch den Monsunregen. Die indische Regenzeit dauert in der Regel bis in den Herbst an. Mahesh Kumar A./AP/dpa

HANDOUT - Evakuierte und Militärangehörige steigen in Khartum in ein Flugzeug der britischen Luftwaffe nach Zypern. Großbritannien hat noch einen weiteren Flug für Menschen aus dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan angekündigt. /PA Media/dpa Po Phot Arron Hoare/Uk Mod Crown

dpatopbilder - Demonstranten tragen Gasmasken und halten Pyro-Fackeln während einer Demonstration am Tag der Arbeit in Athen. Michael Varaklas/AP/dpa

Der US-amerikanische Surfer Kalani Rivera surft in der Tube einer Welle vor dem bekannten Surfspot Teahupoo am Riff vor Tahitis Su·dostku·ste. Brian Bielmann/AFP/dpa