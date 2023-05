Bilder des Tages

HANDOUT - Im Kampf für mehr Klimagerechtigkeit haben Schülerinnen und Schüler des Berliner Melanchthon-Gymnasiums in Marzahn-Hellersdorf am Dienstag die Aula ihrer Schule besetzt. m/dpa

HANDOUT - Im Kampf für mehr Klimagerechtigkeit haben Schülerinnen und Schüler des Berliner Melanchthon-Gymnasiums in Marzahn-Hellersdorf am Dienstag die Aula ihrer Schule besetzt. m/dpa Jonas Knorr/Melanchthon-Gymnasiu

Für die nächsten Tage haben die Meteorologen zunächst wechselhaftes Wetter vorausgesagt. Ein Fischerboot am Strand des Ostseebades Ahlbeck auf Usedom liegt vorerst auf dem Trockenen.

Für die nächsten Tage haben die Meteorologen zunächst wechselhaftes Wetter vorausgesagt. Ein Fischerboot am Strand des Ostseebades Ahlbeck auf Usedom liegt vorerst auf dem Trockenen. Stefan Sauer/dpa

Auch in Großbritanien wird weiter gestreikt: Mitglieder der Lehrergewerkschaft National Education Union (NEU) nehmen vor dem Bildungsministerium im Zentrum Londons an einer Kundgebung teil.

Auch in Großbritanien wird weiter gestreikt: Mitglieder der Lehrergewerkschaft National Education Union (NEU) nehmen vor dem Bildungsministerium im Zentrum Londons an einer Kundgebung teil. Yui Mok/PA Wire/dpa

Im Rahmen von Demonstrationen, zu denen der Oppositionsführer Odinga aufgerufen hatte, kam es in Kenia zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern.

Im Rahmen von Demonstrationen, zu denen der Oppositionsführer Odinga aufgerufen hatte, kam es in Kenia zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Regierungsgegnern. Ben Curtis/AP/dpa