Bilder des Tages

Polizist lädt Tränengasgranate in einen Werfer: Bei Protesten gegen die Preiserhöhungen in Kenia ist es im Kibera-Viertel erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

Polizist lädt Tränengasgranate in einen Werfer: Bei Protesten gegen die Preiserhöhungen in Kenia ist es im Kibera-Viertel erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Brian Inganga/AP/dpa

Blick auf den Fluss Yamuna, der zum ersten Mal seit 45 Jahren bis an den Rand des Taj Mahal angestiegen ist.

Blick auf den Fluss Yamuna, der zum ersten Mal seit 45 Jahren bis an den Rand des Taj Mahal angestiegen ist. Aryan Kaushik/AP/dpa

Bei der Höhe wurde sich offenbar verschätzt: Ein Lastwagen in Bielefeld hat sich unter einer Eisenbahnbrücke festgefahren.

Bei der Höhe wurde sich offenbar verschätzt: Ein Lastwagen in Bielefeld hat sich unter einer Eisenbahnbrücke festgefahren. Westfalennews/dpa

Naturspektakel in schwüler Sommernacht: Bedrohlich und zugleich faszinierend zuckt ein Blitz am nächtlichen Himmel nördlich von Ulm. a

Naturspektakel in schwüler Sommernacht: Bedrohlich und zugleich faszinierend zuckt ein Blitz am nächtlichen Himmel nördlich von Ulm. a Alexander Wolf/Ostalb Network/dp

Der tägliche Gang zum Wassertanker: Kleine Mädchen in Alteh in der Nähe der syrischen Stadt Idlib füllen geduldig Behälter mit Wasser für den täglichen Bedarf.

Der tägliche Gang zum Wassertanker: Kleine Mädchen in Alteh in der Nähe der syrischen Stadt Idlib füllen geduldig Behälter mit Wasser für den täglichen Bedarf. Anas Alkharboutli/dpa