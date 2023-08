Bilder des Tages

Segelboote liegen am Abend an einer Marina am Scharmützelsee. Das Gewässer im Storkower Land, von Fontane auch Märkisches Meer genannt, ist mit etwa 1.500 Hektar Wasserfläche der größte See in Brandenburg. Patrick Pleul/dpa

Das von Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata gebaute Kriegsschiff wurde von Indiens Präsidentin Murmu zu Wasser gelassen. Das wird mit Konfetti und Rauch in den Farben der indischen Nationalflagge gefeiert. Bikas Das/AP/dpa

Zwei statt vier Räder: Die Polizei auf Norderney kann nun dank Elektrofahrrädern geschwind reagieren. Volker Bartels/dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für die 20. Ausgabe des PS-starken Oldtimer-Rally Sachsen Classic haben sich etwa 180 Starter aus mehreren Ländern angemeldet. Von Zwickau geht es über das Erzgebirge nach Dresden mit einem Abstecher nach Tschechien. Hendrik Schmidt/dpa

In einer schleswig-holsteinischen Einrichtung in Friedrichskoog sind heute fünf junge Seehunde in die Freiheit entlassen worden. Daniel Bockwoldt/dpa

In Bayern wollen die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation diese Woche wieder verstärkt protestieren. Auf einem Banner in Nürnberg steht: «Schöne heile Welt hier - wie lange noch?» Daniel Karmann/dpa

Ein Springbrunnen sprudelt auf dem Platz Reileck in Halle an der Saale. Heißes Sommerwetter bestimmt die nächsten Tage in Mitteldeutschland. Sebastian Willnow/dpa

Besucher warten im niederländischen Gouda auf die Eröffnung des Käsemarktes. Der Markt findet jeden Donnerstag statt und hat eine 900 Jahre alte Tradition. Michael Probst/AP/dpa

In München laufen die Vorbereitungen für das 188. Oktoberfest, das am 16. September beginnen soll. In einem der Bierzelte sind bereits Figuren mit den Motiven bayerischer Trachten aufgehängt. Peter Kneffel/dpa

Ukrainische Soldaten trainieren im Gebiet Donezk für ihren Einsatz an der Front. Bei ihrer vor gut zehn Wochen begonnenen Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen knapp ein Dutzend Dörfer im Südosten des Landes befreit. Die Armee meldet zuletzt weitere Erfolge. LIBKOS/AP/dpa

Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java ist wieder verstärkt aktiv. Das staatliche Zentrum für Vulkanologie warnte vor potenziellen Gefahren durch Lavaströme und Asche. /dpa Angga Budhiyanto/ZUMA Press Wire

dpatopbilder - Überschwemmungen, vollgelaufene Keller, ausgefallene Flüge: Der Starkregen hat in Teilen Deutschlands seine Wirkung gezeigt. Auch über Frankfurt entlud sich ein schweres Gewitter. (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit). Arne Dedert/dpa

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete hebt von Cape Canaveral, Florida, ab. Die Rakete trägt 22 Starlink-Satelliten. ia AP/dpa Malcolm Denemark/Florida Today v

Startrainer Pep Guardiola hat mit Manchester City die nächste Trophäe abgeräumt. Der Triple-Sieger gewann am Abend erstmals den UEFA-Supercup durch ein 5:4 im Elfmeterschießen in Piräus gegen den FC Sevilla. Thanassis Stavrakis/AP/dpa

dpatopbilder - Neugierig schaut der Seehund «Fine» aus seinem Korb. Er und drei weitere Heuler starten nach einer erfolgreichen Aufzucht in der Seehundstation Norddeich in ein neues Leben. Per Schiff wurden die Seehunde zur ostfriesischen Insel Juist gebracht und dort ausgewildert. Hauke-Christian Dittrich/dpa