Bilder des Tages

Mahnung gegen Müllflut: Um Umweltschutz und Stadtsauberkeit noch mehr im Bewusstsein der Menschen zu verankern, hat die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg die Aktion "augenauf! freiburg" gestartet. Auf der Wiwillbrücke werden vom 15. bis 18. September zwei Bögen mit Müll verkleidet. In der Nacht sind die Müllsäcke aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die brennenden Müllsäcke löschen. Philipp von Ditfurth/dpa