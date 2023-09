Bilder des Tages

Das Oktoberfest hat kaum begonnen - da gibt es einen Zwischenfall an einer Achterbahn. Ein Waggon rollt zurück. Neun Menschen erleiden leichte Blessuren.

Das Oktoberfest hat kaum begonnen - da gibt es einen Zwischenfall an einer Achterbahn. Ein Waggon rollt zurück. Neun Menschen erleiden leichte Blessuren. Sven Hoppe/dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Polen den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Das Team schlug Kolumbien mit 3:1.

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier in Polen den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Das Team schlug Kolumbien mit 3:1. Grzegorz Michalowski/PAP/dpa

PRODUKTION - Für den Laien eher unscheinbar, lösen die mittelalterlichen Giebelmalereien an der Frankfurter Friedenskirche Begeisterung aus. Jahrhundertelang waren sie verborgen, nun werden sie erforscht und restauriert.

PRODUKTION - Für den Laien eher unscheinbar, lösen die mittelalterlichen Giebelmalereien an der Frankfurter Friedenskirche Begeisterung aus. Jahrhundertelang waren sie verborgen, nun werden sie erforscht und restauriert. Patrick Pleul/dpa