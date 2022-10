Bilderbuchwetter bei Bahnweltrekord in der Schweiz Ein Zug und fast kein Ende: Mit einer fast zwei Kilometer langen Komposition haben Lokführer in der Schweiz ein Eisenbahn-Weltrekord aufgestellt. Das Bremsen... Christiane Oelrich , dpa

Ein mit fast zwei Kilometern außergewöhnlich langer Reisezug der Rhätischen Bahn (RHB) fährt durch Graubünden. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Preda -Ein fast zwei Kilometer langer Zug, eine malerische Strecke und fantastisches Wetter: Mit diesen Zutaten hat die Rhätische Bahn in der Schweiz am Samstag Eisenbahn-Geschichte geschrieben. 25 aneinandergehängte vierteilige Triebzüge haben auf einer knapp 25 Kilometer langen Strecke in Graubünden einen Weltrekord aufgestellt.